Le forze di difesa aerea russe respingono efficacemente gli attacchi di aerei nemici con e senza pilota, intercettando i missili tattici operativi e da crociera aerei e terrestri, compresi i missili prodotti da Stati Uniti, Regno Unito e Francia

Lo ha detto in un articolo il comandante delle forze di difesa aerea e missilistica russo, il tenente generale Andrey Semyonov. Lo scrive la Tass. “Nel corso dell’operazione militare speciale – spiega Semyonov – è stato confermato che i sistemi di difesa aerea russi hanno il potenziale per respingere gli attacchi di tutti i tipi di armi aeree del nemico, compresi i tanto decantati sistemi di difesa aerea Patriot, forniti all’Ucraina dai paesi della NATO, che si sono rivelati incapaci non solo di proteggere i siti designati, ma anche di contrastare i moderni mezzi di difesa russi”.

Il comandante delle forze di difesa aerea russa, aggiunge che ad oggi, durante l’operazione militare speciale, le forze di difesa aerea hanno distrutto complessivamente più di 42.000 bersagli aerei, tra cui di 550 jet, più di 180 elicotteri e oltre di 27.000 droni UAV.

La Russia sin dal primo giorno dell’innizio della guerra, sul territorio della Federazione e la zona dell’operazione militare speciale, ha dispiegato un sistema di difesa aerea unificato per contrastare lle capacità di attacco aereo ucraine. Si può affermare che nessuno degli altri eserciti del mondo ha esperienza nella creazione di concentrazioni di difesa aerea di questa portata.

Il significativo sostegno fornito alle forze armate ucraine dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO, nonché l’ampia scala spaziale delle ostilità, hanno determinato condizioni senza precedenti per la conduzione della difesa aerea nel corso dell’operazione militare speciale. La classe di obiettivi più difficile è rappresentata dalle munizioni di fabbricazione straniera: missili tattici-operativi e da crociera lanciati dall’aria e dal suolo, insieme a razzi di varie classi.

I missili tattici operativi ATACMS forniti dagli Stati Uniti volano verso il bersaglio ad una velocità superiore a 3.000 km/h lungo una complessa traiettoria balistica ed eseguono una manovra antimissile nella parte finale del volo. Sono dotati di testate a grappolo e vengono utilizzati non solo contro le truppe, ma anche contro siti civili per intimidire la popolazione del nostro paese.

I missili da crociera britannici e francesi, Storm Shadow e SCALP-EG, sono in grado di effettuare voli furtivi a bassa quota verso il bersaglio dell’attacco, di avvolgere il terreno e di puntare con precisione grazie alla regolazione della traiettoria attraverso i sistemi di navigazione satellitare degli Stati Uniti e i suoi alleati.

L’High Mobility Artillery Rocket System, o HIMARS, è il sistema d’arma statunitense utilizzato più spesso dalle forze ucraine. I suoi razzi sono inoltre dotati di testate a grappolo e sistemi di navigazione inerziale regolati tramite GPS.

Infine ci sono i droni alcuni professionali altri improvvisati, realizzati con speciali materiali compositi per ridurne la visibilità e in grado di volare a quote estremamente basse.

Per contrastare questa varietà di capacità di attacco aereo da parte delle forze ucraine prodotte dai paesi della NATO, Mosca ha sviluppato e adattato suoi sistemi di difesa aerea, migliorato le modalità esistenti e sviluppato di nuove, riducendo significativamente le capacità d’attacco dell’Ucraina.

Alla base del sistema di difesa aerea ci sono i sistemi missilistici di difesa aerea all’avanguardia e avanzati delle Forze Aerospaziali, come gli S-400, S-350 e Pantsir-S, e i sistemi di difesa aerea da campo di battaglia S -300V4, Buk-M3(M2) e Tor-M2.

Anche i sistemi missilistici antiaerei a corto raggio (Strela-10 MANPADS) hanno dimostrato la loro efficienza, poiché essendo nelle posizioni avanzate delle nostre truppe, distruggono ogni giorno dozzine di UAV da ricognizione e attacco del nemico, così come gli assalti a terra ucraini. e aerei militari che operano a quote basse ed estremamente basse. In totale, questi sistemi rappresentano un terzo degli aerei ucraini distrutti.