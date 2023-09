Mosca: il sistema missilistico strategico Sarmat “è in modalità combattimento” può colpire qualsiasi bersaglio in Europa

La Russia ha posto il sistema missilistico strategico Sarmat in “modalità da combattimento” innalzando il livello di allerta: può colpire qualsiasi bersaglio in Europa occidentale

Lo ha dichiarato il capo dell’Agenzia spaziale russa, Roscosmos, Borisov come riporta Ria Novosti. Il vettore, il Sarmat RS-28, era stato testato nell’aprile del 2022 in un evento seguito in diretta dal presidente Vladimir Putin e celebrato con toni trionfalistici, anche se il Pentagono in quella occasione lo aveva liquidato come un’operazione di “routine” che non rappresentava una seria “minaccia”. Secondo le previsioni del presidente russo, il missile sarebbe dovuto diventare operativo entro la fine dello scorso anno da una base nel territorio di Krasnoyarsk, nella regione centrale della Siberia, ma poi c’è stato un ritardo.

Nel programma Tv russo “60 minutes” di Rossija 1, lo scorso aprile, è andato in onda un dibattito durante il quale è stata presa in considerazione la potenza nucleare russa e anche la possibilità di un attacco sulle capitali europee che forniscono sostegno militare all’Ucraina, nell’ipotesi teorica in cui il conflitto degenerasse e si allargasse all’intera Europa.

La Tv ha mandato in onda anche una mappa che mostra la traiettoria e i tempi con cui il Sarmat SR-28 (nome in codice NATO: SS-30 Satan 2), il nuovo missile balistico intercontinentale russo, raggiungerebbe tre delle principali capitali europee: 106 secondi per Berlino, 200 per Parigi e 202 per Londra. Praticamente, Londra verrebbe cancellata dalla storia in poco più di 3 minuti; almeno secondo i russi.

Il Sarmat è un nuovo missile balistico intercontinentale pesante con 10 o più testate per missile, che può colpire qualsiasi bersaglio in Europa occidentale. La gittata massima del Sarmat, aveva spiegato lo scorso anno una fonte militare all’agenzia Tass, è pari a 18 mila chilometri, poco meno della metà della circonferenza equatoriale.Il Sarmat è in grado di volare a una velocità di 24 mila chilometri all’ora, pesa 208 tonnellate, può contenere fino a 178 tonnellate di carburante e può portare una testata del peso di quasi 10 tonnellate.