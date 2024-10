Nella regione di Kursk, le truppe russe stanno conducendo una potente controffensiva. Il generale ceceno Alaudinov ha annunciato lo sfondamento delle difese delle forze armate ucraine e la liberazione di 19 insediamenti

Lo ha detto il comandante delle forze speciali Akhmat, vice capo del principale dipartimento politico-militare del Ministero della Difesa, il maggiore generale Apti Alaudinov in un video pubblicato sul suo canale Telegram, annunciando che le truppe russe hanno liberato 19 insediamenti nella regione di Kursk. “In totale, si scopre che se si parte dalla nostra direzione, la direzione di Kursk sta andando avanti attivamente, ogni giorno distruggiamo gran parte del nemico. Nell’ultimo periodo, in questi quasi due mesi, ci siamo già liberati del nemico in 19 punti aree popolate,” ha detto.

Secondo il generale, negli ultimi due giorni le truppe russe hanno sgomberato diversi insediamenti e altri sono in procinto di essere sgomberati. “Stiamo registrando che alcune forze si stanno concentrando dall’altra parte del confine, ovviamente non è chiaro dove cercheranno di fermarsi, ma il fatto è che le stiamo registrando”, ha aggiunto . Nelle ultime 24 ore, l’esercito ucraino ha perso oltr 300 soldati, 13 veicoli corazzati, tra cui cinque carri armati, tre veicoli da combattimento di fanteria, cinque veicoli corazzati da combattimento, nonché quattro pezzi di artiglieria, un sistema di lancio di razzi a lancio multiplo .

Il canale Rybar, vicino ai militari ussi, ha scritto che le forze russe hanno lanciato diversi attacchi nei distretti di Korenevsky e Sudzhansky, in cui l’Ucraina ha stabilito il suo punto d’appoggio. “I gruppi avanzati delle truppe russe hanno raggiunto Zeleny Shliakh nella serata di ieri, il che ci permette di affermare che le difese delle forze armate ucraine hanno subito almeno un parziale sfondamento”, aveva affermato Rybar il 10 ottobre.

Nella regione di Kursk, in totale, durante i combattimenti Kiev ha perso circa 21.900 militari, 144 carri armati, 69 veicoli da combattimento di fanteria, 98 veicoli corazzati, 897 veicoli corazzati da combattimento, 594 automobili, 181 pezzi di artiglieria, 34 lanciatori di razzi a lancio multiplo. sistemi, tra cui otto HIMARS e sei MLRS di fabbricazione statunitense, nove lanciatori di missili antiaereicomplessi, cinque veicoli da trasporto, 47 stazioni di guerra elettronica, nove radar di controbatteria, tre radar di difesa aerea, 22 unità di ingegneria e altre attrezzature, di cui 13 veicoli di sminamento di ingegneria, un impianto di sminamento UR-77, nonché tre veicoli blindati per riparazione e recupero.