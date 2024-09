Mosca: “In caso di attacchi profondi contro le città russe risponderemo con armi più potenti che abbiamo pronte”

In caso di attacchi profondi sul nostro territorio, la Russia risponderà con armi più potenti, è fondamentale che i parlamenti degli Stati Uniti e dei Paesi europei “capiscano e si rendano conto di ciò che può accadere”

Lo ha detto il presidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo Viacheslav Volodin, citato dall’agenzia Tass. “Oggi gli Stati Uniti non esitano a discutere la possibilità di attacchi sul territorio della Russia. Cosa implicano tali attacchi? I cluster satellitari appartengono agli Stati Uniti e ai paesi della NATO. In questo caso il targeting e l’esecuzione dei comandi verranno eseguiti congiuntamente con cluster satellitari da parte del personale della NATO Ciò significa che la NATO è completamente coinvolta in questo conflitto”, ha detto Volodin prima dell’inizio della sessione autunnale del parlamento.

“Questa decisione può portare a conseguenze terribili. Stanno parlando di attacchi contro le nostre pacifiche città, e ne discutono pensando che non li toccherà. Non è così. Ci vendicheremo. Abbiamo i mezzi per farlo. Armi più potenti vengono tenute pronte”, ha sottolineato.

Secondo Volodin, è fondamentale che i parlamenti degli Stati Uniti e dei Paesi europei “capiscano e si rendano conto di ciò che può accadere”.

“[Il presidente in carica degli Stati Uniti Joe] Biden, che se n’è già andato, avendo abbandonato la corsa alle elezioni, [il cancelliere tedesco Olaf] Scholz, che ha perso praticamente ovunque e il suo futuro come politico è pari a zero, e [il presidente francese Emmanuel ] Macron, i cui cittadini non lo hanno sostenuto, oggi potrebbero provocare un conflitto che comporterà conseguenze irreversibili. Noi, da parte nostra, dobbiamo fare di tutto per impedirlo”, ha detto Volodin.

Il presidente della Duma ha spiegato che Vladimir Putin “sta facendo di tutto per fermare una catastrofe nucleare e fermare una guerra che potrebbe degenerare in una guerra mondiale” ed haaggiunto: “Vorrei che i politici dei paesi europei capissero dove li stanno portando i leader che non hanno il sostegno dei loro popoli”, ha concluso Volodin.