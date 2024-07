Mosca in sei mesi è avanzata il doppio del 2023: ora controlla il 18% dell’Ucraina secondo i suoi confini riconosciuti internazionalmente 

La Russia fino ad oggi ha conquistato 107.956 km², pari il 18% dell’Ucraina secondo i suoi confini internazionalmente riconosciuti, compresa la Crimea annessa nel 2014 e le aree a est già sotto il controllo russo prima dell’inizio della guerra

Lo riferisce l’agenzia France-Presse (Afp), che ha condotto un’analisi basandosi sui dati del think tank statunitense Istitute for the Study of War (Isw), secondo i quali l’esercito russo a luglio ha conquistato quasi 200 km² di territorio nell’Ucraina orientale, principalmente nella regione di Donetsk, accelerando i suoi guadagni territoriali rispetto al mese precedente.

L’avanzata più significativa è stata quella di maggio (449 km², 14,5 km² al giorno), nella regione di Kharkiv, che al momento ha rallentato. In totale, dall’inizio del 2024, la Russia ha conquistato 1.246 km², un numero nettamente superiore a quello dell’intero 2023 (584 km²).

Nel dettaglio, tra il 1° e il 30 luglio, Mosca ha conquistato 198 km2 (una media di 6,6 km2 al giorno), di cui 155 km² nella sola regione di Donetsk (est), dove le forze russe si stanno spingendo verso le città di Pokrovsk, Toretsk e Chassiv Iar per poter attaccare le città di Kramatorsk e Sloviansk. I guadagni russi nell’ultimo mese sono in aumento rispetto a giugno (129 km2, 4,3 km2 al giorno). Dal 24 febbraio 2022, al 30 luglio la Russia ha conquistato 65.776 km² di territorio ucraino.