È iniziata sulla Piazza Rossa la grande parata militare dedicata all’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Putin: “apprezziamo gli alleati che hanno combattuto per la pace”

La Russia “apprezza profondamente il contributo” dei “soldati degli eserciti alleati, dei membri della Resistenza, del coraggioso popolo cinese e di tutti coloro che hanno combattuto in nome di un futuro di pace”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di apertura della parata militare sulla Piazza Rossa per gli 80 anni della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. “Ricorderemo sempre che l’apertura di un secondo fronte in Europa dopo che le battaglie decisive in Unione Sovietica hanno avvicinato la vittoria”, ha aggiunto Putin, riferisce Interfax.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto i leader stranieri nel Palazzo del Senato del Cremlino, poi insieme al presidente cinese Xi Jinping, ha raggiunto la cerimonia ufficiale. I due leader si sono seduti fianco a fianco per assistere all’evento, a mostrare la crescente intesa tra Mosca e Pechino.

il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia combatterà sempre contro il nazismo, la verità è dalla sua parte. “La Russia è stata e sarà un ostacolo invalicabile al nazismo, alla russofobia e all’antisemitismo e combatterà contro le atrocità commesse dai seguaci di queste convinzioni aggressive e distruttive. La verità e la giustizia sono dalla nostra parte”.

Putin ha aggiunto: “Noi ricordiamo la lezione della Seconda guerra mondiale” e “la verità e la giustizia sono dalla nostra parte. Il giorno della vittoria è la festa principale per il popolo della federazione russa”. Il discorso si tiene tradizionalmente dopo che il ministro della Difesa ha passato in rassegna le truppe schierate sulla Piazza Rossa.

