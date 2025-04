Mosca: “Iniziative per pace duratura siano realistiche, necessario eliminare le cause profonde del conflitto”

“La parte russa ha sottolineato che per raggiungere un accordo di pace globale, equo e duraturo è necessario eliminare incondizionatamente le cause profonde del conflitto”

E’ quanto si legge in nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri di Mosca in seguito a un incontro tra il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin e l’assistente del ministro degli Esteri cinese Liu Bin. Nella nota si precisa che negli accorsi deve esserci “lo smantellamento delle minacce alla sicurezza della Russia provenienti dal territorio dell’Ucraina in seguito all’espansione della Nato a Est, nonché la fine dello sterminio dei diritti della popolazione russofona da parte di Kiev”.

La Russia si è detta aperta a iniziative pacifiche e proposte di mediazione per una soluzione in Ucraina,ma devono tenere conto degli interessi russi, secondo la nota. Si segnala che "nel corso della conversazione si è avuto uno scambio approfondito di opinioni sul tema della crisi ucraina". "E' stata dichiarata la disponibilità di Mosca a iniziative di pace realistiche e proposte di mediazione che tengano conto degli interessi russi. In questo contesto, sono state discusse le attività del 'Gruppo di amici della pace in Ucraina' creato presso l'Onu", si legge ancora nel comunicato.