Mosca intensifica gli attacchi in tutta l’Ucraina e avanza in diverse aeree

La situazione che fino a qualche settimana fa veniva definita di stallo sembra avere preso un’altra direzione, l’esercito russo attacca quasi ovunque e in diverse aree costringe il nemico alla ritirata

Ad aggiornare la situazione sul fronte sono fonti di Kiev, che descrivono un quadro in evoluzione delle operazioni belliche, con l’esercito russo che attacca lungo tutta la linea di contatto. I combattimenti sono diventati più intensi in particolare a nordest, al confine tra la regione di Kharkhiv e il Luhansk e un portavoce del comando delle forze di terra ucraine alla tv di stato, ha annunciato di aver deciso la ritirata strategica di reparti dal villaggio di Krokhmalne per ripiegare su posizioni più vantaggiose.

Nell’area, sono stati segnalati almeno 13 attacchi russi. “Il nemico sta portando un elevato numero di attacchi di artiglieria e cerca di avanzare”, ha aggiunto il portavoce. La pressione russa pare in aumento dopo un lungo periodo di stallo, dopo il fallimento della controffensiva ucraina che nel corso del 2023 non ha prodotto i risultati auspicati.

Queste notizie non arrivano inaspettate, da dicembre dello scorso l’Ucraina deve convivere con una complessa gestione di armi e munizioni dovuta allo stop degli aiuti americani, con il pacchetto da 61 miliardi bloccato al Congresso per l’opposizione dei repubblicani. UNa situazione che pesa sulle capacità delle forze armate ucraine che nel sudest del paese devono fare i conti con una presenza sempre più massiccia di soldati russi: “Il nemico sta ammassando forze, attaccano ogni giorno”, dice il sergente Oles Maliarevych, della 92esima brigata, descrivendo la situazione attorno ai villaggi di Klishchiivka e Andriivka, ridotti a un cumulo di macerie.

Segnalati movimenti anche nel sud del paese, in particolare nella regione di Zaporizhzhia, dove l’esercito ucraino ha perso posizioni rispetto alla scorsa estate e adesso si assiste alle manovre russe finalizzare alla riconquista di altre aree