Una mostra con le attrezzature occidentali catturate in Ucraina, ci saranno 30 veicoli corazzati provenienti da nazioni come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Australia e Sud Africa

La Tv di stato russa, domenica scorsa ha trasmesso un servizio sui preparativi di una mostra a Mosca, nella quale saranno esposti alcuni dei veicoli militari occidentali catturate in Ucraina. L’apertura è prevista per il 1° maggio. Nelle immagini si vedono vari veicoli di diverse tonnellate trasportati da camion pesanti e poi sollevati in aria da una gru per essere deposti nelle posizioni designate nel Parco della Vittoria nella capitale russa.

Secondo quanto riferito, il carro armato Leopard presente nel filmato avrebbe investito una mina anticarro durante una battaglia vicino a Berdychi in Ucraina e ha perso la sua giusta traiettoria. Il canale televisivo statale russo RU-RTR ha condiviso il filmato di un carro armato Abrams, fornito dagli Stati Uniti, ancora in attesa di essere consegnato a Mosca per l’esibizione.