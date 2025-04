L’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja “Kallas dovrebbe essere rimossa dall’incarico e portata davanti a un tribunale internazionale dell’Onu”

Lo ha affermato in un messaggio Telegram il presidente della Duma Vyacheslav Volodin, dopo che “la russofoba” Kallas ieri ha affermato: “Non vogliamo che nessun Paese candidato” all’ingresso in Ue “partecipi agli eventi del 9 maggio a Mosca”, giorno in cui la Russia celebra la vittoria contro il nazismo.

“La dichiarazione di Kallas è irrispettosa della memoria di coloro che si sono sacrificati per salvare il mondo dal fascismo”, ha aggiunto Volodin, “se non fosse stato per l’eroica impresa dei soldati e degli ufficiali sovietici di 80 anni fa, non ci sarebbe l’Europa. Possiamo perdonare diversi errori dei politici, tranne uno: la profanazione della memoria di coloro grazie ai quali oggi viviamo tutti”. Pubblicità Pubblicità