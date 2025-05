Mosca: “Kiev ha attaccato con droni l’elicottero di Putin durante la sua visita nella regione di Kursk, attacco respinto”

“Abbiamo condotto contemporaneamente una battaglia di difesa aerea e garantito la sicurezza del volo dell’elicottero presidenziale”

Lo ha dichiarato il comandante della divisione di difesa aerea russa Yuri Dashkin, riferendosi a quanto accaduto il 20 maggio, quando, l’elicottero del presidente russo Vladimir Putin è stato al centro di un attacco su larga scala da parte di droni ucraini durante la sua visita nella regione di Kursk, attacco che è stato respinto, ha dichiarato il comandante della divisione di difesa aerea Yuri Dashkin. Lo riporta la Tass.

“[L’elicottero del presidente russo] è stato praticamente al centro della respinta di un attacco su larga scala da parte di droni nemici. <…> L’intensità dell’attacco durante il volo dell’aereo con il Comandante in Capo sul territorio della regione di Kursk è aumentata significativamente. Pertanto, abbiamo condotto contemporaneamente una battaglia di difesa aerea e garantito la sicurezza del volo dell’elicottero presidenziale”, ha dichiarato Dashkin in un’intervista trasmessa dal canale televisivo Rossiya-24.

Il compito è stato portato a termine: “l’attacco dei droni nemici è stato respinto e tutti gli obiettivi nello spazio aereo sono stati distrutti”, ha aggiunto. Putin il 20 maggio ha visitato la regione di Kursk. In particolare, ha incontrato volontari, sindaci e il governatore facente funzioni Aleksandr Khinshtein. Si è trattato della prima visita dopo la liberazione della regione russa di confine, avvenuta il 26 aprile.

La Tass non aggiunge altro e sulla vicenda non c’è stata nessuna dichiarazione del Cremlino, ma appare evidente che il fatto abbia irritato i russi e forse i pesanti attacchi di questi giorni su Kiev e su tutta l’Ucraina, i più massicci dall’inizio della guerra, forse non sono casuali.

