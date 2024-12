Mosca: Kiev ha perso un milioni di soldati tra  morti e feriti, 40mila solo Kursk

Dall’inizio del conflitto le forze ucraine hanno avuto “quasi un milione” tra morti e feriti, di cui “oltre 560.000” solo nel corso del 2024, di cui 40.000 nel tentativo di invasione nella regione russa di Kursk, cominciata il 6 agosto

Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, durante una riunione dei vertici del ministero della Difesa alla presenza del presidente Vladimir Putin. Belousov ha detto che nell’anno in corso le truppe russe hanno conquistato 4.500 chilometri quadrati di territorio in Ucraina. Il ministro della Difesa, citato dalla Tass, ha affermato che attualmente le forze ucraine controllano non più dell’1% della regione di Lugansk e fra il 25% e il 30% di quelle di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Nel giugno scorso Putin aveva posto come condizioni per mettere fine alle ostilità il ritiro completo delle truppe ucraine da queste quattro regioni e l’impegno ufficiale di Kiev a non entrare nella Nato.