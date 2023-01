Mosca: “Kiev prepara uso armi chimiche con droni contro la Russia”, il video dei militari ucraini

Le truppe di Kiev si stanno preparando a usare droni con armi chimiche contro la Russia: lo ha dichiarato l’ambasciata russa nel Regno Unito, commentando un video diffuso sui social e – sembra – realizzato dai militari ucraini

Le truppe ucraine starebbero fabbricando droni che trasportano armi chimiche da usare contro le truppe russe. La grave accusa, supportata da un video che sta girando sui social in queste ore e che vi mostriamo, è stata fatta su Twitter dall’ambasciata russa nel Regno Unito e riportata dalla Tass.

L’ambasciata di Mosca a Londra, commentando un video realizzato dai militari ucraini, scrive: “Un video pubblicato dall’esercito ucraino mostra apparentemente che si stanno preparando a usare armi chimiche, possibilmente fosgene, proibite dalla CWC [Convenzione sulle armi chimiche] delle Nazioni Unite, contro l’esercito russo”.

L’ambasciata, che ha anche pubblicato il video, continua: “Le lettere “OB” – visibili in lettere cirilliche sulle bombole nel video – stanno per munizioni tossiche. Questo spiega anche perché le bombole di gas devono essere conservate in frigorifero”. A guardare il video, i militari ucraini stavano installando i cilindri con agenti chimici su molti droni d’attacco.