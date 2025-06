L’Ucraina ha inaspettatamente deciso di rinviare a tempo indeterminato il ritiro delle 6000 salme di suoi soldati morti in combattimento affinché le loro famiglie possano seppellirli e lo scambio di prigionieri di guerra

Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, a capo della delegazione di Mosca per i colloqui con l’Ucraina. Nel secondo round di colloqui diretti tra Russia e Ucraina, tenuto a Istanbul il 2 giugno, le parti oltre allo scambio dei memorandum, era stato concordato che la Russia avrebbe trasferito unilateralmente le salme di 6.000 militari ucraini caduti e di effettuare uno scambio “tutti per tutti” di prigionieri di guerra gravemente malati e di persone di età inferiore ai 25 anni, per un totale di almeno 1.000 persone per parte.

Medinsky, ha scritto su Telegram, che “il 6 giugno, Mosca in stretta conformità con gli accordi di Istanbul, ha avviato unilateralmente una missione umanitaria per consegnare all’Ucraina 6.000 salme di militari ucraini, nonché per lo scambio di prigionieri feriti, gravemente malati e di età inferiore ai 25 anni”. Il consigliere presidenziale russo aggiuge che “Il primo lotto di 1.212 corpi congelati è arrivato al punto di scambio designato in vagoni frigoriferi. Gli altri stavano per arrivare. Inoltre, il primo elenco di 640 feriti, gravemente malati e giovani prigionieri è stato consegnato all’Ucraina per avviare il processo di scambio. Il gruppo di contatto del Ministero della Difesa russo si trova attualmente al confine con l’Ucraina. Tuttavia, l’Ucraina ha inaspettatamente deciso di rinviare a tempo indeterminato sia l’accettazione delle salme sia lo scambio di prigionieri”.

Medinsky ha osservato che “per qualche motivo la loro squadra negoziale non è riuscita ad arrivare al punto di scambio, fornendo diverse ragioni, tra cui alcune piuttosto strane”. Mosca invita l’Ucraina ad accettare le salme di 6.000 militari in servizio affinché le loro famiglie possano seppellirli, ha sottolineato Il consigliere presidenziale russo. “Esortiamo Kiev a rispettare rigorosamente il programma e ad avviare immediatamente lo scambio. Lasciamo che 1.200 soldati e ufficiali di entrambe le parti abbiano la possibilità di tornare a casa in base all’accordo che abbiamo raggiunto”, ha aggiunto.

Infine Medinsky su Telegram ha scritto: “Stiamo aspettando. Siamo pronti a lavorare. Le emittenti televisive internazionali, le agenzie di stampa e i corrispondenti possono venire a vedere di persona che questa è la situazione”, sottolieando che “La Russia mantiene sempre la parola data”.

