Mosca lancia altri 100 droni sull’Ucraina: colpiti aeroporti militari. La città di Kurakhove cade in mano russa

Le forze russe ieri hanno colpite strutture elettriche, aeroporti militari, posti di controllo dei droni e distrutto quattro depositi di munizioni, causando circa 490 vittime alle truppe di Kiev

Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo alla Tass. “Aerei operativi/tattici, veicoli d’attacco senza pilota, truppe missilistiche e artiglieria dei gruppi di forze russi hanno colpito le infrastrutture degli aeroporti militari, le strutture elettriche che supportano le operazioni delle imprese del settore militare-industriale dell’Ucraina, i posti di controllo dei veicoli aerei senza pilota,distrutto quattro depositi di munizioni ehanno ammassato manodopera e attrezzature militari dei nemici in 127 aree”, ha affermato il ministero in una nota.

Il capo dell’Amministrazione militare della capitale Kiev, Serhii Popko, come riporta Ukrinform, ha affermato cge le difese aeree ucraine hanno abbattuto la notte scorsa una ventina di droni russi che rappresentavano una potenziale minaccia per la capitale Kiev, ha reso noto Popko su Telegram.

Un attacco con drone russo a Ternopil, avvenuto nella notte, ha causato un incendio in un edificio residenziale. Ci sono delle vittime. Lo ha riferito il sindaco, Serhiy Nadal, precisando che il velivolo senza pilota ha colpito l’ultimo piano di un edificio alto. L’attacco ha causato almeno due vittime e diversi feriti. Le squadre di emergenza e di soccorso hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio e prestare soccorso ai feriti, mentre venivano allestiti rifugi temporanei per gli sfollati. “I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare i feriti”, ha detto Nadal. Ternopil è una città situata nell’Ucraina occidentale, a centinaia di chilometri dalla linea del fronte, con una popolazione di circa 225.000 abitanti. Dall’inizio del conflitto non è mai stata un obiettivo frequente degli attacchi russi.

I blogger militari ucraini e russi riferiscono che la città ucraina di Kurakhove, nella regione di Donetsk, è in gran parte in mano russa. Nella città, che prima della guerra superava i 20 mila abitanti mentre ora ne sono rimasti meno di 5000, sono in corso ancora combattimenti che si svolgono presumibilmente nel centro e nella parte occidentale, mentre i quartieri orientali sono apparentemente già sotto il controllo russo. Lo scrive la Süddeutsche Zeitung. Lo Stato Maggiore ucraino aveva riferito in precedenza che solo domenica ci sono stati 48 assalti russi a Kurakhove e nei villaggi circostanti.