Mosca lancia Missile Iskander contro un campo di addestramento ucraino. Ci sarebbero oltre un centinaia tra morti e feriti

L’attacco russo che sarebbe stato condotto con un missile balistico Iskander-M dotato di armi a grappolo, che ha colpito il campo di addestramento delle forze terrestri dell’Ucraina, nella regione di Dnipropetrovsk

Lo afferma il comandante in capo Oleksandr Syrsky, come riporta Rbc Ukraina. Syrsky ha affermato che sul posto sta lavorando una commissione per stabilire tutte le circostanze e il capo del centro di addestramento dell’unità e il comandante dell’unità militare sono stati rimossi dai loro incarichi per la durata delle indagini in attesa della verifica del rispetto dei protocolli di sicurezza.

Il campo di addestramento è situato a circa 130 chilometri dalla linea di combattimento. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, nell’attacco sarebbero morti circa 150 soldati ucraini, di cui circa 30 erano istruttori militari stranieri e almeno altrettanti feriti. Per i media ucraini le cifre sarebbero più modeste: 50 i soldati uccisi e oltre 150 feriti.

A seguito dell’attacco, il comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina Syrsky ha sospeso il capo del centro di addestramento militare e il comandante del poligono di addestramento di Novomoskovsk nella regione di Dnipropetrovsk dai loro incarichi a causa delle gravi perdite subite. Syrsky ha inoltre ordinato un controllo della tempestività degli avvisi di attacco missilistico, nonché del rispetto delle attuali restrizioni relative allo svolgimento di riunioni e all’impiego di personale militare in aree aperte.