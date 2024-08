Mosca lancia missile termobarico: “distrutto il quartier generale dei mercenari di Kiev a Kursk” – Video

Il ministero della Difesa russo ha annunciato di avere colpito con un missile a testata termobarica il sito di dispiegamento di mercenari stranieri nella periferia meridionale di Sudzha, nella regione di Kursk

Lo riporta Interfax. Le armi termobariche sono composte quasi al 100% da combustibile esplosivo che risucchia l’ossigeno e sono notevolmente più potenti – e la loro esplosione dura più a lungo – degli esplosivi convenzionali dello stesso peso e provoca un incendio che liquefà qualsiasi cosa rientra sul suo aggio di azione.

Un’arma terribile che l’esercito di Mosca ha usato per fermare le azioni delle forze armate ucraine nella regione russa di Kursk che costituiscono una “minaccia diretta” alla centrale nucleare della regione: lo ha detto il presidente dell’agenzia atomica russa Rosatom, Alexey Likhachev, in un colloquio con il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Lazienda pubblica russa dell’energia, Rosatom, sul suo canale Telegram h comunaue rassicurato dicendo che la centrale nucleare di Kursk, dopo una temporanea riduzione del personale nel cantiere della centrale nucleare-2, funziona normalmente. Nella serata di ieri la Russia aveva informato l’Aiea della situazione presso la centrale nucleare di Kursk in relazione al tentativo di attacco delle forze armate ucraine nella regione di Kursk e aveva fatto sapere che nel sito erano stati rinvenuti presunti frammenti di missili abbattuti.

Nella sua regione russa di Kursk “Le forze armate ruse continuano a respingere il tentativo di incursione al confine delle forze armate ucraine”, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca, affermando di aver utilizzato il fuoco dell’aviazione e dell’artiglieria per colpire le truppe ucraine e l’equipaggiamento militare all’interno del territorio russo.

La notte scorsa un bombardiere Su-34 ha colpito le forze ucraine nel tratto di confine della regione di Kursk con una bomba da 500 kg, ha comunicato il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. “L’equipaggio di un cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle Forze Aerospaziali ha effettuato un attacco notturno contro un gruppo di uomini ed equipaggiamenti militari ucraini in una zona di confine della regione di Kursk”, si legge in un comunicato. “Nell’attacco è stata utilizzata una bomba esplosiva aria-combustibile Odab-500 (da 500kg, ndr), con un modulo universale di planata e correzione”. Dopo aver ricevuto la conferma dalle unità di ricognizione che gli obiettivi erano stati distrutti, l’equipaggio è tornato alla base aerea, conclude la nota. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le perdite totali delle forze armate ucraine nell’area di Kursk ammontano a 1.120 soldati e 140 unità di mezzi corazzati.

Inoltre le truppe aeree e missilistiche russe hanno attaccato le riserve ucraine nella regione di Sumy, ha riferito il ministero della Difesa russo. Secondo quanto riportato, l’attacco è stato effettuato contro personale e mezzi ucraini vicino a Nikolaevo-Daryino, Guevo, Lyubimovka, Zeleny Shlyakh e Sverdlikovo nella regione di Sumy.