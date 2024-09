Mosca: Le forze aerospaziali russe hanno ricevuto un lotto di nuovi super caccia Su-57 e Su-35S

“Oggi le forze aerospaziali russe possono contare sul promettente complesso aeronautico di quinta generazione Su-57, che è il più moderno velivolo di prima linea in Russia”

Lo ha riferito la holding statale con sede a Mosca, Rostec. “Si tratta della prima consegna di quest’anno dei Su-57 alle truppe russe”, ha affermato il capo dell’UAC Yuri Slyusar. Il Su-57 è un caccia di quinta generazione russo, è progettato per poter competere con gli aerei più avanzati al mondo. Il suo sviluppo è stato una pietra angolare degli sforzi della Russia per mantenere il suo vantaggio nell’aviazione militare.

L’aereo è dotato di tecnologia stealth avanzata, super manovrabilità e una suite completa di sistemi di bordo progettati per la superiorità aerea e gli attacchi di precisione. il velivolo è stato disegnato per ridurre al minimo la sua rilevabilità radar. L’elevata versatilità ne permette l’impiego in una vasta gamma di missioni.

Caratteristiche tecniche

Peso massimo al decollo: 37mila chilogrammiQuota di tangenza massima: 20mila metriVelocità massima: 2600 chilometri orariSpinta dei motori: 2×9500 kg a secco per Al-41F1, 2×11000 kg (s) a secco per Izdelye-30Autonomia (s): di trasferimento 5mila chilometri o quasi sei ore di volo; a regime supersonico (supercruise) di Mach 1.6 1500 chilometri; 3500 chilometri in configurazione di combattimento.