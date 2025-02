Le forze armate ucraine si preparano a ritirarsi dalla piccola parte di territorio della regione di Kursk che avevano occupato, a Sudzha sono rimasti senza munizioni e cibo dopo chele truppe russe hanno tagliato le vie per i rifornimenti

Lo hanno riferito le forze di sicurezza russe a RIA Novosti. “Il gruppo delle forze armate ucraine nella regione di Kursk si sta preparando a ritirarsi nei territori conquistati”, ha detto l’interlocutore, aggiungendo che a causa del lavoro attivo dell’esercito russo, i militanti ucraini hanno dovuto affrontare seri problemi logistici.

Secondo la fonte, le forze armate ucraine hanno perso il controllo della strada che da Yunakovka, nella regione di Sumy, porta a Sudzha, della quale i combattenti russi hanno preso il controllo. “Se prima le forze armate ucraine potevano permettersi di sostituire unità fino a un battaglione (fino a 500 soldati), oggi la rotazione viene effettuata fino a una compagnia (fino a 100 persone) con perdite del 15-20%”, ha osservato l’interlocutore dell’agenzia.

Come riportato da RIA Novosti, i soldati ucraini a Sudzha sono rimasti senza munizioni e cibo a causa della perdita della strada N07-R200, che da Yunakovka nella regione di Sumy porta a Sudzha nel Kursk, che utilizzavano come principale via di rifornimento delle riserve e per il trasporto di nuove unità.