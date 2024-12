Mosca: “L’ex presidente siriano Assad è stato trasferito in un luogo sicuro. Mosca non lo consegnerà al tribunale dell’Aia”

Il Cremlino ha trasferito l’ex presidente siriano Bashar al-Assad e la sua famiglia in un luogo sicuro in Russia

Lo ha detto alla Nbc News il vice ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Ryabkov in un’intervista durante la quale ha affermato che l’ex presidente siriano fuggito da Damasco si è inizialmente rifugiato nella capitale russa, ma ora è “al sicuro e ciò dimostra che la Russia agisce come richiesto in una situazione così straordinaria”. Ha però aggiunto che non intende fornire ulteriori dettagli sulla soluzione adottata.

Lunedì il Cremlino ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin ha deciso di concedere asilo ad Assad in Russia e alla domanda se la Russia consegnerà Assad per il processo alla’Aia, Ryabkov ha risposto che “La Russia non ha firmato e quindi non è parte della convenzione che ha istituito la Corte penale internazionale”.