Un nuovo missile stealth alato è stato mostrato a Dmitry Medvedev presso il poligono di addestramento di Kapustin Yar nella regione di Astrakhan

Lo ha riferito lo stesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo sul suo sito web, mostrando le immagini video, ma non divulgando i dettagli tecnici della nuova arma. Si dice che sia alato e non visibile dai radar, ma le sue caratteristiche non vengono rivelate.

A giudicare dalle foto scattate sul sito del test, il missile ha dimensioni molto grandi, ma non è possibile valutarle appieno, poiché tutto è stato ripreso da una sola angolazione. Secondo il canale Osveditel, il nuovo missile russo, con la sua testata a forma di matita, assomiglia al missile da crociera a bassa osservabilità americano AGM-158 JASSM.

Ma il canale ucraino “Colonnello GSh” sostiene che le immagini mostrerebbero presumibilmente il missile Banderol, utilizzato ormai da diverse settimane a Odessa e Nikolaev. Si presume che questo missile sia progettato per missioni di attacco su vasta scala. Il missile Tipo Orion, ha una velocità di 450-500 km/h e una testata da 120-140 kg.

Secondo i media russi il "Banderol" è missile da crociera economico ed ha una forma studiata per ridurre la traccia radar (come il Kh-101). Ma non ci sono dichiarazioni ufficiali sul missile, lo stesso Medvedev ha confermato che nel sito di prova di Kapustin Yar sono stati dimostrati nuovi sviluppi nel campo delle munizioni, comprese quelle lanciate da aerei.