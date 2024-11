Il permesso degli Stati Uniti di lanciare attacchi missilistici Atacms sul territorio russo comporterà inevitabilmente una “escalation” e una “risposta dura” da parte di Mosca

Lo ha detto all’agenzia Ria Novosti, Leonid Slutsky, capo della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato e leader del partito Liberal-democratico, formazione di destra. “Biden, a quanto pare, ha deciso di porre fine al suo mandato presidenziale e di passare alla storia come “Bloody Joe”. Se le notizie saranno confermate, ciò significherà solo una cosa: la partecipazione diretta degli Stati Uniti al conflitto in Ucraina, che inevitabilmente comporterà la risposta più dura da parte della Russia, in base alle minacce che verranno create per il nostro Paese”, ha detto.

Slutsky ha aggiunto: “La regione di Kursk è territorio sovrano della Russia all’interno dei confini riconosciuti a livello internazionale. Gli attacchi missilistici americani nelle regioni russe porteranno inevitabilmente a una grave escalation, che minaccia di provocare conseguenze molto più gravi. E l’amministrazione Biden non può fare a meno di capire che sta abbandonando Trump”che vuole “collaborare per risolvere non solo il conflitto ucraino, ma anche per prevenire uno scontro globale”, ha sottolineato il parlamentare

La dichiarazione di Leonid Slutsky conferma l’avvertimento del presidente russo Vladimir Putin che a settembre aveva messo in guardia l’Occidente dal permettere all’Ucraina di usare i suoi missili a lungo raggio per colpire il territorio russo. Secondo Putin, Mosca lo considererebbe come una “partecipazione diretta” dei Paesi della Nato alla guerra in Ucraina, affermando che ciò “cambierebbe sostanzialmente l’essenza stessa, la natura del conflitto”