La causa dell’affondamento della nave mercantile russa Ursa Major nel Mar Mediterraneo è stato un attacco terroristico realizzato con tre esplosioni consecutive a tribordo, nella zona di poppa

Lo ha detto a RIA Novosti l’armatore del mercantile, il gruppo di società Oboronlogistics, secondo cui il 23 dicembre 2024 è stato effettuato un attacco terroristico mirato sulla nave Ursa Major, di proprietà della compagnia. Secondo la testimonianza dei membri dell’equipaggio della nave, il 23 dicembre 2024, alle 13:50 (ora di Mosca), si sono verificate tre esplosioni consecutive a tribordo, nella zona di poppa”, ha riferito il servizio stampa.

Successivamente, la nave da carico ha ricevuto una netta inclinazione fino a 25 gradi sul lato sinistro, che indica l’ingresso di acqua. La nave Ursa Major non era sovraccarica, ha sottolineato la compagnia. Secondo Oboronlogistics, questa è una delle più grandi navi da carico secco in Russia, la sua capacità di carico massima è di 9,5 mila tonnellate. Il peso del carico era di 806 tonnellate. A bordo c’erano: due gru a portale, due benne per gru, due coperture di sentina della nave, un container da 20 piedi con attrezzature per le coperture e 129 container vuoti.

“Ursa Major” è una nave mercantile costruita nel 2009. Ha navigato sotto bandiera russa da San Pietroburgo a Vladivostok. La nave mercantile è affondata nel Mar Mediterraneo, 14 membri dell’equipaggio sono stati salvati e portati nel porto di Cartagena, due risultano dispersi. La nave si è inabissata a 67 miglia dalla costa spagnola e a 45 da quella algerina.