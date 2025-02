Le truppe russe del Nord hanno ripulito Cherkasskaya Konopelka e Fanaseyevka, dai soldati ucraini che sono rifugiati nelle cinture forestali adiacenti dove in corso combattimenti

Lo afferma il rapporto del Ministero della Difesa russo, secondo il quale nella regione di Kursk, l’esercito russo ha sconfitto le truppe ucraine nell’area di Cherkasskaya Konopelka e Fanaseyevka a sud-est di Sudzha, dove le Forze armate ucraine hanno tentato di contrattaccare.

Nella regione russa, Kiev ha ancora in azione 12 brigate e sono in corso operazioni militari nelle aree di undici centri abitati. Secono le ultime informazioni, le truppe russe, nell’area di Cherkasskaya Konopelka e Fanaseyevka, hanno schierato quadre di droni molto potenti, che stanno falciando le Forze Armate ucraine, che non riescono a ricevere le riserve. Inoltre il numero di veicoli blindati ucraini distrutti e i cadaveri dei soldati ucraini sulle strade è in aumento.

Le stessa fonti ucraine confermano che a seguito del nuovo contrattacco a Cherkasskaya Konopelka e Fanaseyevka, hanno perso circa un centinaio di unità di equipaggiamento, non non hanno dato informazioni sul numero dei soldati persi, che comunque è molto alto. Il comndante in capo ucraino, generale Syrsky, a causa delle perditr, è stato costretto a trasferire le riserve direttamente dalla regione di Sumy per supportare l’offensiva.

Il ministero della Difesa russo inoltre ha riferito che nella regione di Kursk, “Nel corso della giornata, l’Ucraina ha perso più di 320 militari, due carri armati, tre veicoli da combattimento di fanteria, tra cui un Bradley di fabbricazione statunitense, quattro veicoli corazzati da trasporto truppe, 13 veicoli corazzati da combattimento, 11 veicoli, sei pezzi di artiglieria, cinque mortai, due lanciatori MLRS (BM-21 Grad e BM-27 Uragan), un veicolo da demolizione di ingegneria Pionierpanzer 2 di fabbricazione tedesca e tre siti di controllo UAV”, ha detto il ministero.

Ha inoltre sottolineato che “le unità del Battlegroup North hanno sconfitto formazioni di una brigata di carri armati, una brigata meccanizzata pesante, quattro brigate meccanizzate, due brigate d’assalto aviotrasportate e tre brigate di difesa territoriale vicino a Gogolevka, Zaoleshenka, Kazachya Loknya, Kolmaky, Lebedevka, Malaya Loknya, Mirny, Nikolsky, Sverdlikovo, Sudja e Yuzhny nella regione di Kursk. E un contrattacco nemico è stato respinto”.

Inoltre, attacchi aerei operativo-tattici e dell’esercito e fuoco di artiglieria hanno colpito il personale e le attrezzature nemiche vicino agli insediamenti di Viktorovka, Guyevo, Dmitriukov, Zamostye, 1 ° Knyazhy, Kositsa, Kruglenkoye, Kurilovka, Loknya, Malaya Loknya, Martynovka, Makhnovka, Melovoy, Novaya Sorochyna, Rubanshchina, Staraya Sorochyna, Cherkasskoye Porechnoye, così come Basovka, Belovody, Veselovka, Zhuravka, Yunakovka e Yablonovka nella regione di Sumy.