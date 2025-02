Mosca nell’ anniversario del 3° anno di guerra risponde con un massiccio attacco di droni e missili agli annunci di nuove sanzioni

Alla vigilia del terzo anniversario dell’inizio della guerra, la Russia nella notte ha sferrato un massiccio attacco con 276 i droni e diversi missili sull’Ucraina, un numero record in un singolo attacco dal 24 febbraio 2022

Il video dell’attacco di droni russi si Kiev di questa notte

Lo ha riferito dal portavoce dell’aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, come riporta la Reuters. L’attacco lanciato dalla Russia in diverse ondate durante la notte, ha avuto come obiettivo Kiev, odessa e altre regioni dell’Ucraina, tra cui Kryvyi Rih, città natale di Zelemsky, dove oltre alla distruzione didecine edifici e auto. C’è stat un morto. Pesante l’attacco anche sulla capitale Kiev, dove diverse sono state colpite diverse case residenziali e auto, ma non ci sono state segnalazioni di feriti, ha detto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram.

L’attacco russo di questa notte appare la risposta alle nuove sanzioni che la Gran Bretagna e L’Uninone Europea hanno annunciato. Il Regno Unito ha infatti annunciato che oggi, nel terzo anniversario dell’invasione, , che ricorre lunedì 24 febbraio, presenterà un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha riferito il ministro degli Esteri Lammy. “Questo è anche il momento di dare un giro di vite alla Russia di Putin. Domani (oggi, ndr) ho intenzione di annunciare il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dai primi giorni della guerra”, ha dichiarato Lammy in un comunicato.

Londra ribadisce l’impegno del suo Paese a fornire 3 miliardi di sterline (circa 3,6 miliardi di euro) all’anno a Kiev e la sua disponibilità a contribuire con truppe britanniche a un’eventuale forza di pace. Allo stesso tempo, si impegna a lavorare con i suoi alleati europei e statunitensi per raggiungere una pace “giusta e duratura”, “chiarendo che nulla può essere concordato sull’Ucraina senza l’Ucraina”. Per Lammy si tratta di un “momento critico nella storia dell’Ucraina, del Regno Unito e dell’Europa nel suo complesso”, poiché le ripercussioni della guerra si fanno sentire ben oltre il fronte, ad esempio con l’aumento dei prezzi dell’energia.

Anche bruxelles ha annunciato che domani varerà un nuovo pacchetto di sanzio contro la Russia, ma non vi è certezza che venga approvato, per l’annunciatà opposizione dell’Ungheria di Victor Orban.