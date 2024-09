Mosca: nella notte abbattuti 144 droni ucraini in 9 regioni russe, nella capitale morta una donna e tre feriti

La difesa aerea russa nella notte ha distrutto e intercettato 144 droni ucraini in nove circoscrizioni elettorali russe, inclusa la regione di Mosca

Lo ha affermato il ministero della Difesa, aggiungendo che una donna di 46 anni è stata uccisa in un attacco di droni a Ramenskoye, nella regione di Mosca. Secondo quanto scrive la TASS, nella notte i sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 144 droni ucraini su nove circoscrizioni elettorali russe: 72 sulla regione di Bryansk, 20 sulla regione di Mosca, 14 sulla regione di Kursk, 13 sulla regione di Tula, otto sulla regione di Belgorod, sette sulla nella regione di Kaluga, cinque nella regione di Voronezh, quattro nella regione di Lipetsk e uno nella regione di Orel.

Negli attacchi sono stati danneggiati l’11°-12° piano di un edificio residenziale a Ramenskoye che hanno preso fuoco sul vialetto Sportivny. L’incendio è già stato spento. Il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov ha riferito che una donna di 46 anni è morta a seguito dell’attacco dei droni a Ramenskoye, aggiungendo che tre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.

Un altro drone ha colpito una casa in via Vysokovoltnaya a Ramenskoye, danneggiando un appartamento al nono piano. Secondo il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, sono in corso sforzi di pulizia dopo che i detriti di un UAV abbattuto sono caduti vicino all’aeroporto Zhukovsky.