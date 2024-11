Mosca nella notte lancia 188 droni e 4 missili sull’Ucraina: colpiti impianti infrastrutturali critici

Notte di fuoco su diverse regioni dell’Ucraina compresa la capitale Kiev, le forze russe hanno lanciato ben 188 droni, oltre a quattro missili balistici Iskander-M che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture critiche

Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese sono entrate in azione, ma “Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei droni – si legge in un comunicato -, ma non ci sono state vittime o feriti”.

Le regioni colpite sono quelle di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv,

Anche su Kiev sono stati lanciati decine di droni e l’amministrazione militare della città, citata da Kyiv Independent riferisce che nella capitale si sono udite esplosioni multiple, segno che diversi droni hanno centrato gli obiettivi. “Le Forze di Difesa hanno individuato e distrutto più di una decina di droni russi che minacciavano Kiev”, si legge in un comunicato. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime, feriti o danni. L’allarme aereo nella capitale è durato più di cinque ore.