Mosca nella notte supera un altro record: lancia sull’Ucraina 479 droni e 20 missili. La Polonia fa decollare i suoi F-16

Ogni giorno le forze russe superano il record precedente del numero di droni e missili lanciati l’Ucraina. La notte scorsa i missili sono stati 20 di vario tipo e 479 i droni



Lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina, come riportano i media nazionali. Colpite le regioni di Kiev, Rivne, Khmelnytskyi, Poltava, Cherkasy, Chernihiv, Vinnytsia, Mykolaiv e Kirovohrad, ma le esplosioni più drammatiche sono state registrate in più quartieri della capitale e di Sumy.

La prima ondata di droni è arrivata intorno alla mezzanotte ed ha colpito le centrali elettriche e la rete di distruzione dell’energia. Ma a terrorizzare le difese ucraine sono stati i movimenti delle unità lanciamissili russe, alcune navi che si reputa abbiano 24 missili cruise Kalibr a bordo, hanno raggiunto le posizioni di tiro nel Mar Nero. Inoltre sono decollati almeno nove bombardieri strategici con diverse decine di missili KH101, oltre ai caccia Mig31 con gli ipersonici Kinzhal. In tutto si tratterebbe di un centinaio di missili. Questo movimento massiccio di mezzi carichi di micidiali ordigni potrebbero dirigersi sui bersagli nelle prossime ore, sfruttando i drono infatti porebberp essere stati lanciati per aprire varchi nelle difese contraeree ucraine.

La Polonia a causa dell’attacco russo nell’Ucraina occidentale, pr precauzione ha fatto decollare i propri caccia da combattimento. “A causa dell’intenso attacco aereo della Federazione Russa sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco questa mattina”, ha annunciato lo Stato Maggiore polacco su X. “I caccia in servizio sono stati schierati a coppie e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra erano al massimo livello di allerta”, ha aggiunto, specificando che si è trattato di azioni “di natura preventiva”. Questo tipo di schieramento è comune quando missili o droni russi prendono di mira le regioni dell’Ucraina occidentale al confine con la Polonia, paese membro della Nato.

Al momento si è in attesa di notizie sui danni provocati dal bombardamento, a Kiev un edificio adibito a uffici situato nel quartiere Darnytsia di è stato colpito, comunica su Telegram il capo dell’Amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, come riporta Ukrinform. “Un edificio adibito a uffici nel quartiere di Darnytsia è stato danneggiato a seguito di un attacco russo. I servizi di pronto intervento stanno lavorando sul posto. Stiamo valutando i danni. Le informazioni sono in fase di verifica”, ha affermato Tkachenko.

Redazione Fatti & Avvenimenti

