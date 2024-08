Le forze di sicurezza russe hanno fatto prigionieri 24 militanti delle forze armate ucraine che si sono arresi nella regione di Kursk

Lo ha detto a RIA Novosti un rappresentante delle forze di sicurezza russe.

“Ventiquattro militari della 22a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine si sono arresi in modo organizzato all’esercito russo vicino al villaggio di Komarovka in direzione di Kursk”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia.

Un drone a disposizione di RIA Novosti a ripreso l’evento in un video che mostra i prigionieri scortati dalle forze di sicurezza russe . Per la resa è stato utilizzato il canale Telegram FREE_SOLDIER2022, appositamente creato per questo scopo, attraverso il quale i militanti sono entrati in contatto.