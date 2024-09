L’istituto militare ucraino di Poltava, colpito ieri da un attacco missilistico delle truppe russe, era una base in cui insegnavano istruttori stranieri

Lo ha affermato il governatore filorusso della regione ucraina occupata di Kherson, Volodymyr Saldo, in un’intervista a Ria Novosti. “Ora l’esercito ucraino è sotto la guida dei Paesi della Nato, che incoraggiano l’invio di mercenari”, ha detto, “ebbene, per padroneggiare il territorio sono necessari centri di addestramento. Ci sono istruttori della Nato che stanno ancora addestrando gli ucraini mobilitati che vengono catturati per strada e inviati ai centri di addestramento”.

Poi riferendosi al raid sull’istituto militare ucraino a Poltava, dove sono morti 51 militari e oltre 250 sono rimasti feriti, ha aggiunto: “Uno di questi punti ieri è stato sottoposto a un efficace attacco da parte dei nostri militari, si tratta delle basi, dei centri di addestramento, dei campi di addestramento dove si insegnano le abilità della guerra moderna”.