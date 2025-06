La Russia smentisce le dichiarazioni del regime di Kiev sulle conseguenze dell’attacco ucraino del 1° in quattro aeroporti militari: nessun aereo è stato distrutto e i pochi danneggiati saranno riparati

Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. “Come ha affermato il Ministero della Difesa, questi velivoli non sono stati distrutti, ma danneggiati. Saranno riparati”, ha dichiarato all’agenzia di stampa TASS in merito al potenziale impatto dell’attacco terroristico di Kiev sull’equilibrio strategico. “Quindi, traete le vostre conclusioni. A parte questo, i veicoli di cui stiamo parlando non sono necessariamente coperti da questi o quegli accordi. Per quanto riguarda il trattato START, lo abbiamo sospeso, come sapete”.

Mosca aveva già smentito sul numero di aerei colpiti, Kiev infatti ha detto che erano 40, ma secondo il Ministero della Difesa russo sono soltanto 8, smentendo le dichiarazioni del regime di Kiev sulle conseguenze dell’attacco. “Non c’è nulla del genere”, ha sottolineato Rjabkov , aggiungendo che ci si dovrebbe basare sui “dati pubblicati dal Ministero della Difesa russo”.

Secondo il Ministero della Difesa russo, il 1° giugno il regime di Kiev ha effettuato attacchi terroristici con droni FPV (FPV) contro aeroporti nelle regioni di Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Gli attacchi nelle regioni di Ivanovo, Ryazan e Amur sono stati respinti. Diversi aerei hanno preso fuoco in seguito agli attacchi. Tutti sono stati prontamente spenti. Non sono state segnalate vittime tra militari o civili. Alcune delle persone coinvolte negli attacchi sono state arrestate, ha aggiunto il Ministero.

Vale la pena ricordare che i droni FPV sono molto piccoli, (come si vede anche nelle foto pubblicate dopo l’attacco dagli stessi ucraini) e sono simili per proporzioni a quelli civili acquistabili in qualsiasi negozio di elettronica, per cui possono trasportare piccole quantità di esplosivo, non sufficiente per distruggere gli enormi bombardieri russi, possono, come è accaduto, fare buchi nelle carlinghe, rompere vetri e innescare incendi, ma non possono distruggerli.

