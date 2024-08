Nessun aereo ucraino è volato nei cieli della regione di Kursk, i militari russi sarebbero “molto felici” di incontrare gli aerei nemici e aggiungerli alla “collezione” di elicotteri abbattuti

Lo ha detto il comandante ceceno delle forze speciali di Akhmat, generale Apty Alaudinov. Le unità militari russe coinvolte nel respingere l’attacco ucraino nella regione di Kursk non hanno mai visto l’aviazione ucraina nella regione, ha detto il vice capo del dipartimento politico-militare principale.

“Per quanto riguarda l’aviazione, vorrei dire che, in linea di principio, non abbiamo notato il lavoro dell’aviazione di Kiev. Anche se, più volte abbiamo ricevuto informazioni che gli elicotteri volavano nella nostra direzione. Ma in qualche modo non ci hanno raggiunto”, ha ha detto durante una trasmissione televisiva Russia-1.

Il massimo comandante militare ha aggiunto che i militari russi sarebbero “molto felici” di incontrare gli aerei nemici e aggiungerli alla “collezione” di elicotteri abbattuti.