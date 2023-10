Mosca non da tregua a Kiev: 774 attacchi russi in 24ore su linea del fronte

Nelle ultime 24 ore le forze armate russe hanno effettuato 774 sulla linea del fronte Kupiansk-Lyman nelle oblast di Kharkiv e Luhansk

Lo ha riferito il portavoce dell’Eastern Force Grouping Illia Yevlash, aggiungendo che il numero dei raid è “una cifra record” e che le forze russe “hanno utilizzato tutto ciò che avevano a disposizione” per attaccare le posizioni ucraine, inclusi droni, mortai, carri armati, razzi e armi leggere.

Solo sulla regione di Zaporizhzhia gli attacchi russi in 24 ore sono stati 133 su 21 insediamenti della regione. Lo ha scritto su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Yuriy Malashko. “118 attacchi di artiglieria sono stati lanciati sul territorio di Bilenke, Malynivka, Bilohirya, Levadne, Preobrazhenka, Poltavka, Kamyanske, Stepove, Pyatykhatky, Lobkove, Plavni e altre città e villaggi in prima linea”.

Un missile russo è stato lanciato contro Kostiantynivka, nel Donetsk, ferendo 4 persone, compreso un bambino “Le truppe russe hanno colpito la città di Kostiantynivka nell’oblast di Donetsk con un missile da crociera Iskander la mattina dell’8 ottobre, ferendo quattro persone”, così il governatore ad interim Ihor Moroz. “Tra i feriti c’è una bambina di nove anni”, ha detto Moroz. Secondo Moroz l’attacco ha danneggiato 19 residenze, 10 edifici a più piani, un locale caldaia, un gasdotto, una linea elettrica e un’auto. La città di Kostiantynivka si trova vicino alla linea del fronte ed è un obiettivo comune degli attacchi russi.

Nel Luhansk l’esercito russo h sganciato due bombe aeree e bombardato i villaggi con cannoni antiaerei. “Nella regione di Luhansk, gli occupanti hanno sganciato due bombe aeree su Nevsky e Novolyubivka. Il nemico ha lanciato otto attacchi contro i villaggi con sistemi a salva di razzi”. Lo ha riferito su Telegram Artem Lysohor, il capo dell’OVA di Luhansk, riferisce Ukrinform. “Due bombe aeree KAB-500 sganciate sulla Nevskij e sulla Novolyubivka. Inoltre, otto volte nei villaggi è stato aperto il fuoco con sistemi di lancio di razzi,” ha osservato Lysogor.

Il ministero della Difesa russo ha detto che l’Ucraina avrebbe perso 165 militari in 24 ore, oltre a due veicoli corazzati da combattimento e un sistema di artiglieria americano M777 in direzione di Donetsk. Lo riporta l’agenzia di stato russa Ria novosti. Inoltre, l’Ucraina ha perso negli ultimi giorni fino a 170 militari, un carro armato e due veicoli corazzati da combattimento in direzione di Kupyansk e 40 soldati in direzione di Kherson, si legge nel comunicato.

Sabato sera, i bombardamenti russi hanno colpito le aree residenziali della città di Kherson, nell’Ucraina meridionale, provocando undici feriti, tra cui un bambino di nove mesi. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali. “Kherson ha vissuto un’altra notte terribile” e le forze armate russe “hanno bombardato continuamente la città e i suoi dintorni”, ha dichiarato il governatore regionale Oleksandr Prokudin. “Undici residenti sono rimasti feriti. Una donna di 27 anni e sua figlia di 9 mesi sono state ricoverate in ospedale”, ha aggiunto. Il governatore ha pubblicato online un video che mostra un edificio residenziale con finestre e pareti danneggiate su diversi piani. Tra i feriti c’è anche un operatore della Croce Rossa di 33 anni che è stato ricoverato in ospedale. “Le tattiche del terrore sono ciò in cui crede la Russia”, ha dichiarato su Telegram il leader del team presidenziale Andriy Yermak. Questa parte della regione di Kherson, controllata dall’Ucraina, ha subito 59 attacchi russi, ha detto il governatore.