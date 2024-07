Mosca non esclude di dispiegare missili nucleari a Kaliningrad in risposta a possibili missili Usa in Germania

La Russia non esclude un nuovo dispiegamento di missili nucleari in risposta al previsto stazionamento statunitense di armi convenzionali a lungo raggio in Germania

Lo ha dichiarato giovedì il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, come riporta l’agenzia di stampa Interfax . Ryabkov ha precisato che la difesa della regione russa di Kaliningrad, incuneata tra i membri della Nato Polonia e Lituania, è un obiettivo particolare. “Non escludo alcuna opzione”, ha detto Ryabkov ai giornalisti a Mosca quando gli è stato chiesto di commentare i piani di dispiegamento degli Stati Uniti.

La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno dichiarato che dal 2026 inizieranno il dispiegamento in Germania di armi che includeranno SM-6, Tomahawk e nuovi missili ipersonici, per dimostrare il loro impegno nella difesa della Nato e dell’Europa. Il mese scorso il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca riprenderà a produrre missili terrestri a corto e intermedio raggio e deciderà dove collocarli in caso di necessità. La maggior parte dei sistemi missilistici russi può essere dotata di testate convenzionali o nucleari.

Secondo quanto riportato da Interfax, Ryabkov ha dichiarato che la Russia sceglierà dalla più ampia gamma di opzioni possibili per elaborare la risposta più efficace alla mossa degli Stati Uniti, anche in termini di costi, aggiungendo che Kaliningrad, la parte più occidentale della Russia che è tagliata fuori dal resto della sua massa terrestre, “ha da tempo attirato l’attenzione malsana dei nostri avversari”.

“Kaliningrad non fa eccezione per quanto riguarda la nostra determinazione al 100% a fare tutto il necessario per respingere coloro che potrebbero avere piani aggressivi e che cercano di provocarci a compiere determinati passi che non sono desiderabili per nessuno e sono irti di ulteriori complicazioni”, ha detto Ryabkov.