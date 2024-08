I paesi occidentali stanno cercando di contenere il potenziale economico e tecnologico di Russia e Cina, quindi è importante concentrare gli sforzi sulla protezione degli interessi comuni

Lo ha affermato il primo ministro russo Mikhail Mishustin, a Mosca dove sono in corso i negoziati con il premier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Li Qiang, nell’ambito del 29esimo incontro ordinario dei capi di governo di Russia e Cina.

“Ci troviamo in condizioni esterne difficili. I paesi occidentali, con pretesti inverosimili, stanno applicando sanzioni illegittime, beh, in poche parole, metodi di concorrenza sleale. Stanno cercando di mantenere il loro dominio globale e contenere il potenziale economico e tecnologico della Russia e della Cina, ma, come dicono i nostri amici cinesi, “chi segue la via della giustizia ha molti aiutanti”. Pertanto, è importante concentrare gli sforzi sulla protezione dei nostri interessi comuni, sulla costruzione di un ordine mondiale multipolare e sul rafforzamento del coordinamento sulle piattaforme internazionali”. Ha detto Mishustin.

Lo scorso anno il fatturato commerciale tra i due paesi è aumentato del 23% superando i 217 miliardi di dollari, ha osservato Mikhail Mishustin. Mosca e Pechino hanno tutto il necessario per rafforzare la loro partnership strategica, sulla quale i leader dei due paesi Vladimir Putin e Xi Jinping hanno concordato, ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin in un incontro con il premier del Consiglio di Stato cinese Li Qiang.

"Il nostro compito è garantire l'attuazione delle loro decisioni (dei leader dei due paesi – TASS) per molti anni a venire", ha detto Mishustin riguardo agli obiettivi dei governi russo e cinese. "Le basi necessarie esistono", ha aggiunto.