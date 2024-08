Mosca ora avanza velocemente nel Donetsk: a Pokrovsk autorità esortano civili ad andarsene, “Russi si avvicinano”

L’offensiva di Kiev nella regione russa di Kursk aveva come obiettivo fermare l’avanzata russa nel Donetsk, ma ha ottenuto l’effetto contrario: ora le truppe russe avanzano molto più rapidamente

Le autorità militari della città ucraina orientale di Pokrovsk nella regione di Donetsk, hanno esortato i civili ad accelerare l’evacuazione perché l’esercito russo si sta rapidamente avvicinando a quello che per mesi è stato uno degli obiettivi chiave di Mosca.

Le autorità hanno affermato in un post su Telegram che le truppe russe stanno “avanzando rapidamente”. “Ogni giorno che passa c’è sempre meno tempo per raccogliere gli effetti personali e partire per regioni più sicure”, hanno aggiunto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito ieri che non solo Pokrovsk, ma anche altre città vicine nella regione di Donetsk sono ormai bersaglio degli intensi attacchi russi.

Ma ad essere bersaglio delle truppe russe non è solo la regione di Donetsk, anche la regione di Sumy, dove si trovano le riserve ucraine per l’attacco a Kursk è bersaglio degli attacchi russi.

Questa notte nella regione di Sumy ci sono state diverse esplosioni . Il comando dell’aeronautica militare delle forze armate ucraine ha informato di aerei russi entrati nella parte settentrionale della regione di Sumy, così come un certo numero di droni d’attacco russi.

“A Sumy c’è stato un attacco nemico nella zona di Svobody Avenue”, ha riferito su Telegram Oleksiy Drozdenko, capo dell’MBA, riferisce Ukrinform, aggiungendo che “Molte finestre sono danneggiate, molte auto sono in fiamme. Tutti i servizi rilevanti funzionano”. Drozdenko ha anche sottolineato che la ricerca dei feriti è in corso e finora è stata soccorsa una persona. L’OVA di Sumy ha detto che “l’attacco del nemico era mirato agli edifici residenziali della città”.

“I russi continuano a commettere crimini contro la popolazione civile dell’oblast di Sumy, lanciando razzi contro edifici residenziali in aree popolate”, dice Oleksiy Drozdenko, capo dell’MBA, che non dovrebbe essere stupito dall’attacco, considerato che nella regione di Sumy al momento ci sono le truppe ucraine di riserva per l’attacco a Kursk.