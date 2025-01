Mosca pronta a proteggere le infrastrutture energetiche dai droni di Kiev con i laser: la nuova arma è stata testata con successo

La protezione delle infrastrutture critiche e degli impianti industriali dagli attacchi dei droni richiede l’uso di diverse tecnologie che anticipino la neutralizzazione e la distruzione fisica dei droni

Lo ha affermato alla TASS Nikita Danilov, CEO di Fly Drone, uno sviluppatore russo di servizi digitali per i voli con droni, che ha implementato un sistema anti-drone con un laser in uno stabilimento del settore dei carburanti e dell’energia.

I sistemi laser sono in grado di rilevare, tracciare, identificare e agganciare automaticamente i droni, ha affermato l’amministratore delegato. “Le dimensioni ridotte dei moderni sistemi laser consentono di utilizzarli in strutture fisse o mobili. La nostra azienda ha preso parte direttamente alle prove di uno di questi sistemi alla fine del 2024. I risultati si sono rivelati positivi. Abbiamo intenzione di includerlo nel nostro Rubicon sistema anti-drone già schierato in uno degli impianti russi di carburante ed energia”, ha osservato Danilov.

