Mosca pronta a schierare il missile ipersonico Tsirkon: può superare quasi tutti i sistemi di difesa aerea nemici

Il missile ipersonico Tsirkon può superare quasi tutti i sistemi antimissile o di difesa aerea nemici. Già effettuati i primi lanci di prova

Lo ha detto in un’intervista alla televisione Rossiya-24 l’amministratore delegato della Tactical Missiles Corporation, Boris Obnosov, azienda produttrice del missile. “Per il momento, le caratteristiche del sistema Tsirkon sono estremamente elevate e, naturalmente, per intercettarlo è necessario un sistema antimissile o di difesa aerea molto efficace. Per me, – aggiunge Boris Obnosov – attualmente, Tsirkon è un’arma che ci permette di dire che possiamo superare qualsiasi difesa nemica”, ha detto.

Il missile ipersonico Tsirkon è stato progettato e prodotto dalla Research and Production Association of Machine-Building, una filiale della Tactical Missiles Corporation, nella città di Reutov nella regione di Mosca. I primi lanci di prova del missile sono stati effettuati da un portaerei sottomarina e dal sottomarino a propulsione nucleare Severodvinsk.