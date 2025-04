Mosca: “Proposte Usa non risolvono le cause profonde del conflitto, solo un cessate il fuoco è inaccettabile” 

La Russia non ha sentito da parte degli Stati Uniti nessun segnale rivolto a Kiev sulla fine del conflitto, ma prende sul serio le soluzioni proposte da Washington

Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov in un’intervista. “Non abbiamo sentito alcun segnale (dagli Usa) indirizzato a Kiev sulla fine della guerra. Per ora non c’è altro che un tentativo di trovare una certa formula che ci consenta di raggiungere un cessate il fuoco, come immaginato dagli americani, prima di passare ad altri modelli e formule”.

Ryabkov ha aggiunto: “Tuttavia, per quanto ne sappiamo, per ora non hanno accolto la nostra richiesta principale, ovvero la risoluzione dei problemi associati alle cause profonde di questo conflitto”. Ed ha ammonito: “L’assenza di una soluzione alle cause profonde del problema nelle proposte degli Stati Uniti deve essere risolta”,

"Prendiamo molto seriamente le formule e le soluzioni proposte dagli americani, ma non possiamo accettare tutto così com'è", ha detto Ryabkov. La Russia ha "una serie di priorità e approcci attentamente ponderati alla questione, che sono stati elaborati, in particolare, dal team negoziale nel recente incontro con gli americani a Riad", ha concluso