Mosca pubblica i termini del memorandum per tregua 30 giorni: riconoscimento internazionale di Crimea, LPR, DPR, Zaporizhzhya e Kherson

Mosca ha pubblicato il testo consegnato alla delegazione ucraina con le condizioni di una tregua di 30 giorni: “Riconoscimento giuridico internazionale dell’annessione delle regioni di Crimea, LPR, DPR, Zaporizhzhya e Kherson alla Russia” e la revoca delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente

L’incontro di oggi lunedì 2 giugno a Palazzo Cigarana di Istanbul, durato poco più di un’ora, per la delegazione ucraina, non sembra molto positivo, la Russia per accettare un cessate il fuoco di 30 giorni, di fatto chiede la resa dell’Ucraina.

Il memorandum russo infatti propone il completo ritiro delle unità delle Forze Armate ucraine da tutti i territorio annessi dalla Russia entro 30 giorni dal cessate il fuoco, l’accettazione a non aderire alla Nato, la revoca di tutte le sanzioni e molto altro.

Il testo completo del memorandum che la delegazione russa ha consegnato agli ucraini è composto da tre sezioni ed è stato reso pubblico.

Queste le disposizioni principali:

riconoscimento giuridico internazionale dell’annessione delle regioni di Crimea, LPR, DPR, Zaporizhzhya e Kherson alla Russia;

proclamazione della neutralità dell’Ucraina, il suo rifiuto di aderire ad alleanze militari;

il divieto di attività militare da parte di altri stati in Ucraina;

uno status non nucleare per l’Ucraina;

la definizione di un numero massimo di effettivi per le Forze Armate ucraine;

la revoca delle sanzioni economiche imposte alla Russia;

la garanzia dei diritti e delle libertà della popolazione russofona,

revocare le restrizioni alle attività della Chiesa Ortodossa Ucraina (UOC) e vietare l’esaltazione del nazismo;

ripristino graduale delle relazioni diplomatiche ed economiche con l’Ucraina;

rinuncia reciproca alle richieste di risarcimento danni derivanti da operazioni militari;

risoluzione delle questioni relative al ricongiungimento delle famiglie e degli sfollati.

Due le opzioni per un cessate il fuoco:

Opzione 1:

ritiro delle Forze Armate ucraine dai territori russi occupati dall’Ucraina nelle regioni di DPR, LPR, Zaporizhia e Kherson.

Opzione 2 (pacchetto):

divieto di ridispiegamento delle Forze Armate ucraine;

cessazione della mobilitazione e inizio della smobilitazione;

esclusione della presenza militare di paesi terzi;

sospensione degli aiuti militari esteri a Kiev;

rifiuto da parte di Kiev di sabotaggi contro la Russia;

amnistia reciproca dei prigionieri politici e rilascio dei civili detenuti;

abolizione della legge marziale in Ucraina;

elezioni in Ucraina entro 100 giorni dalla revoca della legge marziale.

Ieri, dopo gli attentati ai ponti, dal Cremlino avevano fatto sapere che la Russia si sarebbe comunque presentata ai colloqui a Istanbul per non dare la possibilità a Kiev di dire che Mosca non voleva trattare la pace, ma era stato anche detto che le posizione sarebbe stata molto più dura.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

