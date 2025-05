 Mosca. Putin e Xi firmano oltre 20 documenti di cooperazione: “Insieme contro le prepotenze egemoniche” 

Russia e Repubblica Popolare Cinese considerano la loro missione comune la responsabilità di preservare la memoria storica della Seconda Guerra Mondiale e di mantenere la stabilità strategica globale

E’ quanto si legge nelle due dichiarazioni congiunte delle due delegazioni delle super potenze alla fine dei colloqui a Mosca in occasione delle celebrazioni della “parata del giorno della vittoria”.

I documenti sono stati adottati dal Presidente russo Vladimir Putin e dal Presidente cinese Xi Jinping, che hanno partecipato alla cerimonia di firma “di oltre 20 documenti di cooperazione bilaterale”, oltre che della “Dichiarazione congiunta della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa sull’ulteriore approfondimento del partenariato strategico cooperativo globale nella nuova era”.

Lo riporta TASS, che ha pubblicato i concetti chiave contenuti nelle due dichiarazioni.

Russia e Cina hanno la responsabilità di preservare un’accurata memoria storica della Seconda Guerra Mondiale. “I nostri Paesi ricorderanno per sempre la virtuosa impresa dei popoli dell’Unione Sovietica e della Cina che hanno difeso la pace nel mondo. Rendiamo omaggio alle decine di milioni di soldati caduti per la libertà e l’indipendenza delle generazioni future e ai civili innocenti che sono morti. Esprimiamo il nostro profondo rispetto per i soldati in prima linea e per i lavoratori del fronte interno per il loro eroismo e la loro opera durante gli anni della guerra”.

Russia e Cina hanno concordato di compiere ogni sforzo per contrastare “i crescenti tentativi di riabilitare l’odiosa ideologia del nazismo e della superiorità razziale”.

I Paesi “continueranno a opporsi congiuntamente alla glorificazione dei nazisti e dei loro complici, all’ascesa del neonazismo, al revanscismo militarista e alle pratiche che contribuiscono all’escalation di varie forme di discriminazione razziale, razzismo, xenofobia e intolleranza correlata”.

Le Parti invitano la comunità mondiale a rispettare e proteggere i principi sviluppati dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga e dal Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente, volti a prevenire lo scoppio di guerre, genocidi, crimini di guerra, torture e altri crimini contro l’umanità.

Le Parti sottolineano l’importanza di preservare e prendersi cura dei luoghi commemorativi degli eroi caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Interessi comuni

Una solida base per la cooperazione tra Russia e Cina “è l’ampia comunanza di interessi nazionali nella proiezione storica a lungo termine e il rispetto dei compiti di sviluppo nazionale globale di entrambi gli Stati”.

Mosca e Pechino “dichiarano il loro fermo sostegno reciproco nel garantire la sovranità, l’integrità territoriale, la sicurezza e la stabilità”.

La Russia riafferma il suo impegno nei confronti del principio di “Una Cina”, riconoscendo che esiste una sola Cina al mondo, Taiwan ne è parte integrante e il governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico governo legittimo che rappresenta l’intera Cina.

La parte cinese dichiara il suo sostegno agli sforzi della Russia “per garantire sicurezza e stabilità, sviluppo e prosperità nazionale, sovranità e integrità territoriale, e si oppone alle interferenze esterne negli affari interni della Russia”.

“Le parti continueranno a rafforzare la cooperazione militare e tecnico-militare a beneficio dei popoli di Russia e Cina, nonché della sicurezza globale e regionale”.

Cooperazione in ambito economico e culturale

Mosca e Pechino hanno concordato di promuovere lo sviluppo stabile del commercio bilaterale, approfondire i legami di investimento, continuare a rafforzare il partenariato energetico globale, rafforzare i legami interbancari ed espandere i pagamenti in valute nazionali.

Russia e Cina continueranno a opporsi a qualsiasi tentativo di fuorviare le giovani generazioni “in linea con gli sforzi volti a impedire che venga trascurata l’impresa vittoriosa dei nostri popoli sul nazismo tedesco e sul militarismo giapponese”.

Le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione nel campo dell’istruzione, approfondire il dialogo e la cooperazione sulle politiche dei media in settori quali la produzione e lo scambio congiunti di contenuti audiovisivi, sostenere la cooperazione nel campo dei servizi di archiviazione, sviluppare progressivamente la cooperazione nell’industria cinematografica, promuovere l’espansione della produzione cinematografica congiunta e rafforzare la cooperazione giovanile.

Diritto internazionale, ONU, SCO e BRICS

Russia e Cina prendono atto delle “azioni distruttive da parte di diversi Stati e delle loro associazioni che cercano di modificare l’esito della Seconda Guerra Mondiale per servire i propri egoistici interessi egemonici, minare i principi dell’ordine mondiale stabilito nel dopoguerra ed erodere il ruolo centrale delle Nazioni Unite (ONU) nel mantenimento della pace e della sicurezza globali”.

“Le parti prendono atto dell’irreversibilità della formazione di un ordine mondiale multipolare più giusto e sostenibile”.

Mosca e Pechino riaffermano l’impegno a preservare il ruolo centrale di coordinamento delle Nazioni Unite nell’armonizzazione degli interessi degli Stati membri e nello sviluppo di risposte collettive alle sfide del nostro tempo.

Russia e Cina condannano fermamente qualsiasi tentativo di diktat esterno volto a minare i processi di consolidamento e di pari cooperazione in Eurasia.

Mosca e Pechino hanno concordato di “rafforzare uno stretto coordinamento nell’ambito dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, come direzione promettente per lo sviluppo delle relazioni russo-cinesi di partenariato globale e cooperazione strategica nella nuova era”.

Russia e Cina sono pronte, insieme agli altri membri dei BRICS, a promuovere la cooperazione strategica nell’ambito dell’associazione in tutti e tre i settori: politica e sicurezza, economia e finanza, e contatti culturali e umanitari.

Sanzioni e tariffe

Russia e Cina sottolineano che “l’applicazione da parte di singoli Stati e delle loro associazioni di restrizioni commerciali e finanziarie, come misure restrittive unilaterali illegittime e tariffe doganali eccessive, nonché altri metodi di concorrenza non di mercato, influisce negativamente sull’economia globale, mina la concorrenza leale e ostacola la cooperazione internazionale nella lotta contro le sfide più importanti per l’intera umanità”.

“Le parti condannano le azioni ciniche intraprese per aggirare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, violando la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ostacolando la giustizia, nonché le misure contrarie alle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”.

Russia e Cina “condannano le iniziative volte a sequestrare beni e proprietà di Stati stranieri e sottolineano il diritto di tali Stati a reagire in conformità con il diritto internazionale”.

Minacce alla pace e alla sicurezza

Le parti hanno osservato che “alcuni Stati nucleari hanno ampliato alleanze e coalizioni militari in aree sensibili nelle vicinanze di altri Stati dotati di armi nucleari al fine di esercitare pressioni coercitive su di essi e intraprendere altre azioni ostili che minacciano gli interessi fondamentali di sicurezza di questi Stati”.

Le due parti “condannano fermamente il desiderio egemonico di alcuni paesi occidentali e dei loro alleati di creare meccanismi semi-legali per esercitare pressione sui paesi che perseguono una politica estera indipendente, nonché di falsificare la verità storica per servire i propri interessi opportunistici”.

Russia e Cina invitano Russia e Cina a cessare di interferire negli affari interni di altri stati, minando l’architettura di sicurezza consolidata in diverse regioni del mondo, creando linee di demarcazione artificiali tra i paesi e imponendo un confronto di blocco.

Le parti “intendono intensificare l’interazione e rafforzare il coordinamento al fine di contrastare con decisione la strategia di Washington di “duplice contenimento” di Russia e Cina”.

Russia e Cina considerano inaccettabile la costruzione di blocchi militari anti-russi e anti-cinesi con una componente nucleare, il dispiegamento di armi nucleari nella regione con il pretesto di una “deterrenza estesa”, nonché il dispiegamento di elementi del sistema globale di difesa missilistica e di missili terrestri a medio e corto raggio che minacciano la stabilità strategica.

Le Parti sono convinte che una risoluzione sostenibile e a lungo termine della crisi ucraina richieda di affrontarne le cause profonde, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza, totalità e interrelazione, nonché del principio di indivisibilità della sicurezza, tenendo conto dei ragionevoli interessi e preoccupazioni di sicurezza di tutti gli Stati.

Stabilità strategica

Nella dichiarazione sulla stabilità strategica globale, Mosca e Pechino hanno sottolineato che “una massa critica di problemi e sfide si è accumulata nella sfera strategica e il rischio di un conflitto nucleare è aumentato”.

Tra i rischi strategici più urgenti che devono essere affrontati al più presto, Russia e Cina considerano “l’espansione di alleanze e coalizioni militari esistenti e di nuova formazione da parte di alcuni Stati dotati di armi nucleari in prossimità dei confini di altri Stati dotati di armi nucleari”.

Di particolare preoccupazione per Mosca e Pechino sono “i piani e le misure concrete adottate da alcuni Stati dotati di armi nucleari per schierare missili a medio e corto raggio con base a terra al di fuori dei loro territori nazionali, in grado di colpire rapidamente un’ampia gamma di obiettivi sui territori di altri Stati dotati di armi nucleari”.

Secondo Russia e Cina, il programma di difesa missilistica su larga scala “significa il rifiuto totale e definitivo di riconoscere l’inestricabile legame tra armi strategiche offensive e strategiche difensive, che è uno dei principi centrali e fondamentali per il mantenimento della stabilità strategica globale”.

Le parti hanno ribadito la necessità di avviare al più presto i negoziati per l’istituzione di un trattato sulla prevenzione del dispiegamento di armi nello spazio, sulla base della bozza russo-cinese.

