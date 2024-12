Il primo ministro slovacco Robert Fico oggi in visita di lavoro a Mosca, è stato ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. I colloqui si sono svolti tete-a-tete

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che non è prevista alcuna dichiarazione congiunta e che la visita è stata concordata diversi giorni fa. Tuttavia, Fico ha annunciato pubblicamente i suoi piani di visitare la Russia dopo che Zelenskyj ha rifiutato di continuare il transito del gas attraverso l’Ucraina, a partire dal primo gennaio delk 2025,

“Grazie mille per questa serata”, ha detto in russo il premier slovacco. Questo è stato il primo incontro personale di Putin con Fico dal 2016 e il terzo incontro con un leader dell’Europa occidentale dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia nel febbraio 2022. In precedenza, Putin aveva avuto colloqui con il cancelliere austriaco Karl Nehammer in visita nell’aprile 2022, e con quello ungherese Il primo ministro Viktor Orban nel 2024.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic nella giornata di ieri, aveva detto anticipato che Fico avrebbe dovuto tenere colloqui con Putin in seguito al rifiuto di Vladimir Zelesky di continuare il transito del gas attraverso l’Ucraina. Fico ha affermato in precedenza che la decisione di Zelenskyj di non estendere il transito del gas attraverso l’Ucraina porterebbe a una crisi in Slovacchia poiché le forniture di gas russo attraverso l’Ucraina dovrebbero interrompersi dal 1° gennaio 2025 dopo la scadenza dell’attuale contratto quinquennale.