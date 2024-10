Mosca. Putin incontra Pezeshkian: Russia e Iran lavorano insieme sulla scena internazionale le valutazione su eventi sono simili

“Stiamo lavorando attivamente insieme sulla scena internazionale e le nostre valutazioni sugli eventi attuali nel mondo sono spesso molto simili”

Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader russo che le posizioni di Russia e Iran sugli eventi internazionali molto spesso sono vicine e entrambi “stanno lavorando attivamente insieme sulla scena internazionale”. Lo riporta la Tass.

Quello di oggi è stato è il primo incontro tra i due presidenti. L’assistente del Cremlino Yury Ushakov ha detto in precedenza che le parti discuteranno delle questioni bilaterali e della situazione in Medio Oriente.Per la parte russa parteciperanno ai colloqui il vice primo ministro russo Alexey Overchuk, l’assistente del Cremlino Yury Ushakov, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov e il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin.

Masoud Pezeshkian, parlando della guerra a Gaza ha affermato che la situazione nella regione è peggiorata drammaticamente perché Israele non riconosce “nessuno standard giuridico e umanitario internazionale”, aggiungendo che “I paesi europei e gli Stati Uniti non vogliono che le relazioni tra i paesi [del Medio Oriente] si sviluppino in modo pacifico”, ha detto il suo servizio stampa dopo l’incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin.

Secondo il presidente iraniano, la situazione nella regione è peggiorata drammaticamente perché Israele non riconosce “nessuno standard giuridico e umanitario internazionale”.

Il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato il 4 ottobre che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno sostenendo Israele nei conflitti nella Striscia di Gaza e in Libano solo per mettere le mani sulle risorse del Medio Oriente.

Dopo i fatti del 7 ottobre, Israele ha dichiarato il blocco totale della Striscia di Gaza e ha lanciato bombardamenti sull’enclave e su alcune aree del Libano e della Siria, nonché un’operazione di terra contro Hamas nella Striscia di Gaza ed anche in Cisgiordania.