Le forze armate russe nella regione di Kursk continuano ad avanzare e riconquistare terreno e sono entrate a Viktorovka dal villaggio di Kruglenkoye, a nord-ovest di Sudzha

Lo comunica il Ministero della Difesa, secondo cui sul territorio della regione russa si trovano ancora formazioni di 12 brigate delle Forze Armate ucraine: una meccanizzata pesante, quattro meccanizzate, due brigate d’assalto aereo, una brigata marina e tre brigate di difesa territoriale. Inoltre sono arrivate informazioni secondo cui le truppe ucraine Teroboron sarebbero state sostituite con aerei d’attacco in previsione di una nuova offensiva in questa direzione.

In attesa della controffensiva ucraina le truppe russe nella regione di Kursk, stanno continuando ad avanzare con le unità d’assalto Fearless in diverse aree. In particolare, negli utimi giorni l’esercito russa ha raggiunto l’insediamento di Nikolsky, sono entrati in Viktorovka dal lato di Kruglenkoe, hanno preso Nikolaevo-Daryino e sono avanzate anche nelle cinture forestali dei dintorni. Nell’area di Kurilovka e nei suoi dintorni. i Marines russi stanno gradualmente conquistando le roccaforti ben fortificate ucraine.

Secondo il Ministero della Difesa russo, dall’inzio dell’invasione della regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno perso oltre 54mila uomini.