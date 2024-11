Mosca respinge 32 droni ucraini verso la capitale e ne lancia 145 colpendo le regioni di Odessa, Kharkiv e Sumy

Guerra di droni tra Russia e Ucraina. Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro i territori della capitale tutti abbattuti dalle difese aeree russe, mentre le autorità ucraine denunciano un numero record di droni” lanciati contro le sue regioni a partire dalla serata di ieri

Secondo quanto rende noto il ministero della Difesa russo, oggi 10 novembre, l’Ucraina ha lanciato 34 droni sulla regione intorno alla capitale Mosca che sono stati tutti abbattuti. Secondo il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, sarebbe uno degli attacchi più significativi denunciati dalle autorità locali dall’inizio del conflitto. Il ministeri aggiunge che nell’arco di tre ore, ci sono stati oltri 70 i droni ucraini, che sono stati abbattuti. lanciati nelle regioni vicine di Kaluga (7) e Tula (2) e nelle regioni di confine di Bryansk (14), Orel (7) e Kursk (6).

Secondo le notizie dei media russi, la difesa aerea russa ha respinto attacchi anche nelle zone di Ramensky, Domodedovo e Kolomna. A causa degli attacchi, le autorità aeroportuali, riporta l’agenzia Tass, hanno riferito di “restrizioni temporanee” per le operazioni negli scali di Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo.

Le forze russe da ieri sera e nella notte appena passata hanno lanciato 145 droni contro diverse zone del Paese. Le autorità di Kiev accusano la Russia di “aver attaccato” l’Ucraina “con un numero record di droni”, anche droni kamikaze Shahed, a partire dalle 20 di ieri sera. Secondo le notizie riportate da Ukrainska Pravda, i droni russi sono stati lanciati sulle regioni di Kiev, Odessa, Zhytomyr, Kharkiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Donetsk.

Nella regione meridionale ucraina di Odessa, almeno due persone sono rimaste ferite e alcuni edifici sono stati danneggiati nell’attacco di droni russi di questa notte. Lo hanno dichiarato oggi domenica, funzionari ucraini. “Il nemico ha lanciato nuovamente un attacco massiccio sulla nostra regione”, ha riportato il Servizio di Emergenza ucraina nella regione di Odessa sul suo profilo social. “Sono andati a fuoco garage con automobili e proprietà, edifici residenziali e negozi sono stati danneggiati”. Oleh Kiper, governatore della regione sulla costa del Mar Nero, ha affermato che l’attacco ha causato alcuni incendi, senza fornire ulteriori dettagli.

Il sindaco della città ucraina di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha annunciato che “in serata si sono udite esplosioni” e che “i militari sono stati avvertiti del lancio di bombe teleguidate”. Lo riporta Rbc-Ucraina, ma non è stato precisato cosa è stato colpito e ci sono stati danni o feriti.

Le forze russe hanno effettuato un attacco aereo anche sulla comunità ucraina di Sumy usando bombe aeree teleguidate, secondo quanto riferito dall’Amministrazione militare regionale su Telegram, ripresa da Ukrinform. “Oggi, 9 novembre, il nemico ha lanciato un attacco aereo sulla comunità di Sumy, usando bombe guidate. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto”, si legge nella dichiarazione.

Le autorità regionali hanno aggiunto che le conseguenze dell’attacco sono in fase di valutazione e che seguiranno ulteriori dettagli. Hanno inoltre esortato i cittadini a rimanere vigili e a non ignorare le sirene antiaeree durante gli attacchi in corso. Nell scorse ore, le forze russe hanno anche lanciato un attacco missilistico su infrastrutture critiche nella comunità di Shostka, nella regione di Sumy, ferendo almeno quattro persone.