Mosca: “Respinto massiccio attacco di droni ucraini sulla Crimea”. Sembra essere la risposta a Trump

La contraerea russa la scorsa notte ha respinto un massiccio attacco lanciato dall’Ucraina sulla penisola russa di Crimea

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, specificando che sono stati abbattuti tutti i 59 droni ucraini, aggiungendo che si è trattato del secondo raid consecutivo. Ieri infatti, le forze russe avevano intercettato 45 droni ucraini e sempre la scorsa notte, altri 11 droni sono stati abbattuti sulle acque del Mar Nero.

Due attacchi massicci a distanza di poche ore sulla Crimea, appaiono come la più chiara della risposte al presidente americano Donald Trump, che ha affermato si riconoscere la penisola come russa e intimato a Kiev di cederla. Zelensky verbalmente ha ripetuto che l'Ucraina non cederà mai i suoi territori e poche ore dopo sono arrivati questi attacchi.