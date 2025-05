Per la prima volta, la Russia ha fermato una petroliera in partenza dal porto estone di Sillamäe, in azione che appare una risposta al sequestro da parte dell’Estonia delle navi trasportano petrolio russo

Lo riporta la stampa estone. Secondo le informazioni disponibili, la petroliera battente bandiera liberiana Green Admire ieri domenica 18 maggio, ha lasciato il porto estone di Sillamae e ha seguito la rotta di transito concordata attraverso le acque territoriali russe, diretta a Rotterdam. Ma non è andata lontano, poiché è stata fermato dalla guardia costiera russa Ametist, presumibilmente per controllare i documenti, che l’ha sequestrata.

Il Ministero degli Esteri estone ha reagito invitando la comunità internazionale a rispondere immediatamente alla presunta detenzione “illegale” della petroliera, ma le guardie di frontiera russe hanno il diritto di eseguire controlli nelle proprie acque territoriali. Il fermo della petroliera Green Admire è stato confermato dal capitano della nave.

Come nota la stampa estone, l’incidente odierno con la petroliera Green Admire è avvenuto appena quattro giorni dopo l’incidente con l’Estonia, che ha tentato di fermare con la forza la petroliera Jaguar, battente bandiera gabonese, diretta al porto russo di Primorsk con due imbarcazioni della guarda costiera e un elicottero e un caccia della Polonia. Ma in soccorso alla Jaguar è arrivato un caccia russo Su-35,che ha messo in fuga estoni e polacchi. In precedenza, gli estoni avevano fermato e sequestrato la petroliera Kiwala, diretta al porto russo di Ust-Luga, con il pretesto di “controllare i documenti”.

L’Estonia ora teme che il sequestro della petroliera Green Admire non sia un caso isolato, ma il segnale che la Russia continuerà a bloccare le petroliere in partenza e in arrivo dal porto di Sillamae che è il porto chiave dell’Estonia, attraverso il quale avviene il principale trasbordo di merci in transito.

La vicina Lituania dopo che la Russia ha dimostrato di essere pronta a proteggere le sue navi e quelle dirette ai porti russi. è in allarme e ha chiesto alla NATO di espandere la missione Baltic Watch. Lo ha dichiarato il capo del Ministero degli Esteri lituano, Kestutis Budrys.

La Lituania è favorevole non solo al proseguimento della missione della NATO nel Mar Baltico, ma anche alla sua espansione. Vilnius ritiene che l’alleanza dovrebbe inviare nel Mar Baltico più navi da guerra in grado di trattenere le petroliere che trasportano petrolio russo. Ma come ha affermato Budrys, le forze disponibili non sono sufficienti, perché la Russia con l’invio di un caccia da guerra, ha dimostrato di essere pronta a proteggere le sue navi civili.

