Mosca risponde alla Nato: bombardieri nucleari sorvolano il Mar di Norvegia, che fa decollare i propri caccia

Il ministero della Difesa russo pubblica le immagini dei bombardieri nucleare Tu-95MS, soprannominati “Bears” dalla Nato, che nelle scorse ore, durante le esercitazioni di guerra, hanno sorvolato il nord della Gran Bretagna, nel Mar di Norvegia

Non è la prima volta che il Cremlino mette in atto esercitazioni del genere, schierando i propri aerei. “Il volo è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle regole internazionali per l’uso dello spazio aereo», ha detto Sergei Kobylash, comandante dell’aviazione a lungo raggio russa. “I piloti dell’aviazione a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque neutre dell’Artico, del Nord Atlantico, dell’Oceano Pacifico, del Mar Nero e del Mar Baltico”. Le forze aeree della Nato in risposta hanno fatto decollare i propri aerei da guerra per monitorare i voli che sono durati cinque ore.

Queste operazioni militari confermano ed alzano il livello delle tensioni tra Russia e Occidente. I bombardieri, nonostante abbiano volato per la prima volta circa 70 anni fa, restano centrali nella forza d’attacco nucleare del Cremlino. Il Mar di Norvegia confina a sud con la Gran Bretagna, a nord con le Shetland, a est con la Norvegia e a ovest con l’Islanda.