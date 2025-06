Mosca risponde all’attentato terroristico al treno passeggeri bombardando Kiev e Odessa

“Da ieri sera l’Ucraina è sottoposta a massicci attacchi aerei, con missili balistici, da crociera e a grappolo, nonché centinaia di droni, che prendono di mira la popolazione in tutto il Paese”

Lo ha scritto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha. Anche il The Kyiv Independent riporta che nella capitale sono state udite numerose esplosioni in varie parti della città e l’aeronautica militare ucraina ha lanciato l’allarme per l’avvicinamento di droni.

Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla Capitale ucraina. Sono state udite esplosioni in varie parti della città.ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. “La difesa aerea è attiva nella capitale, a Obolon. I droni nemici continuano a entrare in città. Restate nei rifugi”, ha scritto Klitschko su Telegram riferendosi a uno dei 10 distretti amministrativi di Kiev.

Sempre ieri sera le Forze Armate russe hanno colpito un punto logistico militare delle Forze Armate ucraine nella regione di Odessa. I media ucraini riportano i danni causati dell’attacco, citando i servizi di emergenza e l’amministrazione distrettuale di Izmail. Secondo il rapporto, a seguito dell’attacco russo, un magazzino della società di logistica Nova Poshta è andato a fuoco. Non sono state segnalate vittime. I giornalisti ucraini non scrivono cosa sia stato esattamente utilizzato per compiere l’attacco, ma riferiscono solo che è avvenuto un “attacco aereo”, probabilmente un missile Iskander o bombe aeree guidate FAB.

Redazione Fatti & Avvenimenti

