Mosca  risponderà ai missili a lungo raggio Usa schierati in Europa: le capitali europee potenziali obiettivi 

La Russia ha capacità sufficienti per rispondere allo schieramento di missili a lungo raggio statunitensi in Europa e le capitali europee sono potenziali obiettivi

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. in risposta alla decisione della Nato che durante il vertice di Washington conclusosi giovedì 11 luglio, ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale nel 2026 gli Stati Uniti inizieranno a dispiegare i loro missili a lungo raggio sul territorio tedesco per una presenza duratura. L’arsenale statunitense comprenderà missili SM-6, Tomahawk e armi ipersoniche, che hanno una gittata significativamente più lunga rispetto ai missili attualmente dislocati in Europa.

Peskov ha spiegato che il paradosso è che gli Stati Uniti con questa continuano a guadagnare economicamente, mentre l’Europa è nel mirino dei missili russi. “C’è sempre stata una situazione paradossale: gli Stati Uniti hanno schierato in Europa una varietà di missili di diversa gittata, tradizionalmente puntati contro il nostro Paese. Di conseguenza, il nostro Paese ha designato località europee come obiettivi per i nostri missili”, ha detto il portavoce del Cremlino.

Anche il viceministro degli Esteri russo Sergey Riabkov è intervenuto sulla delicata questione ed ha definito la decisione “un anello della politica di escalation, un elemento di intimidazione, che oggi diventa quasi una componente fondamentale della politica della Nato e degli Stati Uniti nei confronti della Russia”. Ha inoltre assicurato che Mosca definirà la natura della sua risposta “in modo calmo e professionale”.